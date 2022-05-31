31 Мая 2022 22:26

Референдум представляет собой непосредственное правотворчество народа - Нурлан Абдиров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Центральная комиссия референдума РК завершила комплекс обучающих семинаров республиканского уровня по референдуму, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заключительный семинар «Молодежь и референдум» провели на базе Академии государственного управления при Президенте РК в гибридном – оффлайн- и онлайн-формате.

Целевой группой семинара выступили представители республиканских и региональных молодежных организаций, региональных молодежных ресурсных центров, комитетов по делам молодежи учебных заведений, студентов, магистрантов и докторантов вузов города Нур-Султана. В мероприятии приняло участие 240 человек.

Председатель Центральной комиссии референдума Нурлан Абдиров в начале семинара отметил, что референдум – важнейший институт прямой демократии и представляет собой непосредственное правотворчество народа.

«Это один из способов участия общественности, в том числе и молодежи, в принятии решений, важных для государства и для каждого отдельного гражданина», - подчеркнул руководитель ЦКР.

В своем выступлении Нурлан Абдиров рассказал об особенностях подготовки и проведения республиканского референдума, итогах поездок в регионы страны, а также принимаемых мерах ЦКР по информированию граждан.

Вице-министр юстиции Алма Муканова подробно разъяснила основные изменения, вносимые в Конституцию Республики.

Старший помощник Генерального прокурора Азамат Саргазин выступил с докладом по вопросам обеспечения правопорядка и законности при проведении референдума.

Также спикерами были даны ответы на вопросы молодежи касательно избирательного процесса, государственного управления, законотворчества, повышения правовой культуры, а также международной электоральной практики.

По итогам семинара представители молодежи выразили признательность руководству ЦКР за организованный обучающий семинар.