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Референдум по реформе создаст правовую основу Второй Республики - Ерлан Карин
5 Мая 2022 20:35

Референдум по реформе создаст правовую основу Второй Республики - Ерлан Карин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Государственный секретарь РК Ерлан Карин прокомментировал подписание Главой государства Указа о проведении республиканского референдума по проекту поправок в Конституцию страны. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Сегодня Президент подписал Указ о проведении республиканского референдума по проекту поправок в Конституцию страны. Это важнейшее решение Главы государства, которое имеет особое политическое значение.

Референдум по конституционной реформе – это очередной этап реализации президентской программы политических реформ. Программа имеет системный характер и включает в себя окончательный переход от суперпрезидентской модели к президентской республике, перераспределение ряда властных полномочий, усиление роли и статуса Парламента, расширение участия населения в управлении страной, усиление конституционных механизмов защиты прав граждан. И так как эти реформы основаны на запросах и предложениях общественности и экспертов, то вполне логичным является инициатива Президента реализовать их посредством референдума», - написал Ерлан Карин в Telegram.

« Особенность нынешнего референдума в Казахстане в том, что Президент инициирует конституционную реформу, которая не расширяет, а наоборот – перераспределяет часть его полномочий другим институтам власти. Таким образом, предстоящий референдум по конституционной реформе создаст правовую основу Второй Республики – новой, более эффективной и сбалансированной модели взаимоотношений государства и общества», - резюмировал Госсекретарь.


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