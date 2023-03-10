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Референдум по новой конституции Узбекистана назначен на 30 апреля

10 Марта 2023, 17:00
Референдум по новой конституции Узбекистана назначен на 30 апреля Фото: parliament.gov.uz

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Депутаты законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана приняли постановление о проведении 30 апреля референдума по новой конституции республики, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу парламента Республики Узбекистан.

Сегодня на заседании нижней палаты парламента Узбекистана 134 из 137 присутствующих депутатов проголосовали за постановление о проведении 30 апреля референдума по проекту закона «О конституции Республики Узбекистана». Данное решение направлено на утверждение в Сенат, который рассмотрит документ 14 марта. Если верхняя палата парламента одобрит документ, то он будет опубликован в печати в течение трех дней.

Проект постановления рассмотрен днем ранее на очередном заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса. В ходе заседания депутаты отметили, что количество статей конституции увеличилось с нынешних 128 до 155, норм – с 275 до 434. В итоге текст основного закона обновляется на 65%, в связи с чем предложено провести референдум не по внесению поправок, а по принятию закона о новой конституции республики.

Ранее сообщалось, что в мае 2022 года ведущие политические партии Узбекистана на совместном заседании парламента договорились запустить процесс совершенствования конституции страны.


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