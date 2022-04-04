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Референдум об ЛГБТ-просвещении провалился в Венгрии

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
4 Апреля 2022, 22:06
Референдум об ЛГБТ-просвещении провалился в Венгрии

БУДАПЕШТ. КАЗИНФОРМ – Одержав победу на парламентских выборах в Венгрии, консервативная коалиция не смогла, тем не менее, добиться достаточно широкой поддержки нашумевшего законопроекта об ЛГБТ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

На референдум был вынесен вопрос о запрете распространения в государственных школах информации о сексуальной ориентации и возможностях смены пола.

Согласно официальным данным, голосование провалилось: в нем приняли участие менее половины избирателей, всего около 45%. При этом более 90% из них поддержали инициативу, но их мнение теперь не может быть учтено.


Фото: euronews.com


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