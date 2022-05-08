8 Мая 2022 11:30

Референдум, новые регионы Казахстана, 30 лет Вооруженным силам РК – обзор недели

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Завершается еще одна наполненная событиями неделя. Как и чем жила страна со 2 по 7 мая - в еженедельном обзоре корреспондента МИА «Казинформ».

Знаменательное событие этой недели – выступление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с видеообращением по изменениям в Конституцию. Конституционный Совет дал положительное заключение по проекту поправок в Конституцию. Президент РК подписал Указ о проведении 5 июня 2022 года республиканского референдума. Как сообщили в ЦИК РК, около 11,7 млн казахстанцев имеют право участвовать в референдуме.

Важные правовые акты приняты на уходящей неделе в Казахстане.

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав ребенка, образования, информации и информатизации».

Указом Президента город Капшагай официально переименован в Конаев. Области Абай, Жетісу и Ұлытау появились в Казахстане, а также перенесен административный центр Алматинской области. В Восточно-Казахстанской области образованы районы Ақсуат и Самар.

С апреля текущего года на 4% повысились пенсии и будут дополнительно проиндексированы социальные выплаты. Всего с января пенсии повысились на 11% по сравнению с показателями прошлого года. Об этом сообщил на пленарном заседании палаты председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев.

Кроме того, на этой неделе Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого стало известно о запланированном на 10-11 мая государственном визите Президента РК в Турцию.

Мероприятия ко Дню защитника Отечества и Дню Победы начались в республике в конце недели.

Защита Отечества – священный долг и ответственная миссия. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, поздравляя казахстанцев. В этом году исполняется 30 лет со дня образования Вооруженных сил Казахстана. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев присвоил высшие воинские и специальные звания, классные чины и квалификационные классы. Указ о награждении государственными наградами Республики Казахстан подписал Касым-Жомарт Токаев.

Ко Дню Победы единовременная социальная помощь на 5,4 млрд тенге будет оказана казахстанцам. Ветеранам ВОВ выплатят по 2 млн тенге в Актюбинской и Павлодарской областях Казахстана, в ВКО - по 1,5 млн, в остальных регионах - по 1 млн тенге.

Находясь с рабочей поездкой в Северо-Казахстанской области, Премьер-Министр РК Алихан Смаилов посетил ветерана Великой Отечественной войны Валентину Волкодав, которая недавно отметила 100-летний юбилей, и поздравил ее с предстоящим Днем Победы.

В Санкт-Петербурге почтили память Героя Советского Союза Алии Молдагуловой.

2 мая прошел священный для мусульман праздник Ораза Айт. Глава государства Касым-Жомарт Токаев и председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы поздравили соотечественников с праздником.

Ряд новостей касались расследований январских событий.

Потерпевшим в ходе январских беспорядков возместили ущерб на 100 млн тенге. Похищенное на сумму 340 млн тенге имущество в ходе январских событий изъято. Освобождены 12 подозреваемых по январским событиям

К концу учебного года внимание СМИ приковано к образовательной сфере.

Глава Министерства образования и науки РК, отметив, что старшеклассникам предстоит сделать важный в своей жизни выбор будущей специальности, сообщил, что больше половины подростков склоняются в пользу широко распространенных профессий. Казахстанские подростки хотят быть врачами и педагогами. Данные о карьерных планах 15-летних учащихся содержатся в исследовании PISA.

Готовятся к новому учебному году родители будущих первоклассников. Более 180 тыс. заявлений поступило для приема детей в первый класс в РК.

Богатой выдалась неделя на спортивные новости.

Казахстанские шахматисты выиграли пять медалей на чемпионате мира. Казахстанец стал чемпионом мира по рапиду до 18 лет. Казахстанская федерация футбола назвала имя нового главного тренера национальной сборной. Им стал Магомед Адиев. Казахстанские дзюдоисты завоевали серебро и бронзу на Сурдлимпиаде.

Эльжана Таниева стала чемпионкой Казахстана по художественной гимнастике.

Эпидемилогическая обстановка в Казахстане остается стабильной.

На сегодняшний день все регионы Казахстана - в «зеленой» зоне. Полный курс вакцины от КВИ получили более 9,2 млн казахстанцев. Более 34 тыс. беременных женщин полностью привились против КВИ в Казахстане. Главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова подписала постановление о мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции при агитации перед республиканским референдумом

Немало сюрпризов преподнесла на уходящей неделе погода.

Эти дни запомнились резким похолоданием почти во всех регионах Казахстана. Из-за пыльной бури железнодорожные рельсы замело песком в одном из районов Мангистауской области. Селевой поток после дождя обрушился на трассу Актау-Жанаозен. Сильный ветер сломал деревья и сорвал баннеры в Петропавловске. Три школы и детский сад затопило в Жанаозене после дождей.

Кроме того Казахстан на уходящей неделе участвовал в значимом международном событии - во Всемирном лесном конгрессе в Южной Корее.



