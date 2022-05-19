Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Референдум дает возможность казахстанцам проявить гражданскую позицию – депутат

    19 Мая 2022, 20:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента посетили Западно-Казахстанскую область и Шымкент. Народные избранники обсудили с казахстанцами важность участия в референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

    Депутаты Мажилиса, члены фракции «AMANAT» Снежанна Имашева, Мәлік Құлшар и депутат Мажилиса от АНК Аветик Амирханян встретились с коллективом завода «Уральской Торгово-промышленной компании» по производству строительных материалов.

    Депутаты ознакомились с деятельностью предприятия и обсудили с работниками завода важность изменений и дополнений, вносимых в Конституцию.

    «Глава государства призвал граждан активно участвовать в процессе принятия управленческих решений. Теперь в смешанной (пропорционально-мажоритарной) избирательной системе в Парламент могут быть избраны и граждане, не являющиеся членами партии. Кроме того, граждане могут обратиться непосредственно в Конституционный суд в случае, если считают, что какой-либо нормативный акт, какого-либо госоргана нарушает их права. Если голосующие на референдуме поддержат эти изменения, то мы получим возможность построить новый, справедливый Казахстан, о котором говорил Президент. Это важный шаг для развития страны», - считает Снежанна Имашева.

    Мәлік Құлшар, призывая принять активное участие в жизни страны отметил, что от каждого казахстанца зависит будущее нашего государства, а для движения вперед необходимо, чтобы каждый начал с себя, пришел 5 июня на референдум и проголосовал.

    В свою очередь депутат Аветик Амирханян подчеркнул, что участие в референдуме – возможность для каждого казахстанца проявить свою гражданскую позицию.

    В ходе встречи депутаты ответили на вопросы участников встречи.

    Депутаты Мажилиса Берик Оспанов, Берик Бекжанов, Фахриддин Каратаев, Гани Ташкараев встретились с коллективом детской клинической больницы города Шымкента.

    Медицинское учреждение, рассчитано на 315 коек, оснащено новым и современным оборудованием. В ходе встречи состоялось обсуждение значимости предстоящего всенародного референдума для развития страны и демократизации общества.

    «Изменения в Конституцию решают проблемы, которые копились в политической, экономической системе и общественной жизни. В итоге планируется создание политической системы, которая будет ориентирована на запросы народа. Вы видите открытое обсуждение поправок по всей стране. Вопрос вынесен на республиканский референдум и принятие изменений в Конституцию будет осуществляться через прямое всенародное голосование», - сказал Берик Оспанов.

    По словам депутата Гани Ташкараева, референдум позволит каждому казахстанцу внести свой вклад в принятие важного политического решения.

    «Конституционная реформа носит общенациональный характер, она закладывает новую государственную модель. Голосуя, народ решает свое будущее», - считает мажилисмен.

    Кроме того, в ходе встречи депутаты Мажилиса разъяснили порядок голосования в день референдума и ответили на вопросы персонала больницы.

    В этот же день депутаты Демократической партии Казахстана «Ак жол» Берик Дюсембинов, Ерлик Омиргали, Айгуль Жумабаева встретились с жителями села Коянды и рассказали им о предстоящих изменениях в Конституцию.

    Участники встречи выразили поддержку проводимым реформам.


    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Западно-Казахстанская область Мажилис Конституция Шымкент Общество Реализация Послания Политика Послание Президента РК-2022 Референдум
    Новости по теме
    Новости по теме
    На лечение алматинцев потратили более 52 миллиардов тенге за три месяца
    Мурал в память о пожарном Мейржане Айманове появился в Павлодаре
    Рабочая группа ведет работу по решению вопросов бывших работников «БерАли Мангистау Компани»
    Казахстанские школьники поехали в Крым: в Минпросвещения разъяснили ситуацию
    Популярное
    1 Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
    2 Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
    3 Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
    4 Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
    5 Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз