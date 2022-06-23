23 Июня 2022 17:32

Референдум был проведен грамотно - Марат Шибутов

В ходе референдума только на одном участке были отменены результаты. А это лишь 0,01%. Считаю, это говорит о том, что референдум проведен грамотно и в соответствии с законодательством. Были инциденты с наблюдателями, но я знаю этих людей, я бы сказал, что им не стоит верить. А так все прошло нормально. Даже тот факт, что явка в Алматы была ниже 50%, в результате чего референдум там не состоялся, означает, что все прошло честно.

Сейчас начнется процесс принятия большого количества законов в соответствии с принятыми поправками. Парламент будет заниматься этим до конца года. Часть законов начнет работать уже в текущем году, часть – со следующего. Скорее всего, большинство изменений нас ждет только в 2023 году. Если говорить конкретно о поправках, то самой важной из них, я считаю, восстановление Конституционного суда. Это самое главное, потому что это большой и важный политический институт, который обеспечивает законность по всей стране и касается каждого казахстанца.

Что касается поправок о недрах республики, то это немного увеличивает шанс каждого на принятие решения по поводу недропользования. Раньше это все было государственное и только государство принимало решение. Сейчас, если это принадлежит народу, то у местных сообществ будет больше шансов на то, что их интересы будут больше учитываться, к примеру, в части обязательств недропользователей и землепользователей. Есть много механизмов, тот же самый Закон о пастбищах и процедура очередности и выбора участков для общественного пользования, чтобы там все пасли свой скот. Это тоже расширит перечень возможностей для каждого.