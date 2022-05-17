17 Мая 2022 13:57

Референдум: более 13 млрд тенге направят на оплату труда членов комиссий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 79% в смете расходов референдума занимает оплата труда членов комиссий, что составляет более 13 млрд от заложенных на эти цели 16 млрд 460 млн тенге. Об этом сообщила член Центральной избирательной комиссии Сабила Мустафина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Почему эта цифра такая высокая? В принципе, она на том же уровне, что и при проведении больших страновых компаний, таких как выборы Президента, Мажилиса. 79% - это обеспечение оплаты труда почти 71 тыс. членов участковых и территориальных комиссий. В оплате труда применен показатель среднемесячной заработной платы по стране. Потому что норма конституционного закона о референдуме отличается от нормы конституционного закона о выборах, где определено не менее 3 минимальных заработных плат в месяц», - сообщила Сабила Мустафина на брифинге в ЦИК.

По ее словам, оплата труда производится согласно фактически проработанного времени.

«Все члены комиссии не работают одинаково. Большинство членов комиссий практически не отвлекаются от основной профессиональной деятельности и работают в комиссиях по графику. Их табелируют. Средства на счет ЦКР пока не поступили, потому что Правительство заседало вот буквально, и казначейно пока не «посадило» деньги на наш счет, потому что администратором программы является ЦКР», - объяснила спикер.

Согласно данным Бюро национальной статистики, среднемесячная заработная плата на 1 апреля равна 275 438 тенге.

Ранее сообщалось, что на проведение референдума из республиканского бюджета будет выделено 16 миллиардов 460 миллионов тенге.

«Соответствующие расчеты со стороны Центральной избирательной комиссии представлены. Сегодня Правительством соответствующее постановление принято. Деньги будут выделены из республиканского бюджета и резерва Правительства», - сообщил 12 мая текущего года заместитель Премьер-Министра - министр финансов РК Ерулан Жамаубаев.