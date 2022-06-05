Референдум: 28,59 % избирателей получили бюллетени для голосования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Бюллетени для голосования получили 28,59% избирателей от общего числа граждан, включенных в список. Об этом сообщила член Центральной комиссии референдума Сабила Мустафина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно информации на 10:00 по времени Нур-Султана, голосование проходит на 9 992 участках республики. Активность граждан в референдуме - это показатель сознательного и ответственного отношения к своему активному избирательному праву, непосредственному участию в решении государственных вопросов. По данным, представленным в Центральную комиссию референдума территориальными комиссиями областей, городов республиканского значения и столицы, по состоянию на 10 часов столичного времени активность голосующих на референдуме следующая: бюллетени для голосования по стране получили 28,59% от общего числа граждан, включенных в список», - сказала Сабила Мустафина.

На 10:00 бюллетени получили 28,59 % от общего количества граждан, включенных в списки. В том числе:

по Акмолинской области – 26,63 %;

по Актюбинской области – 25,62 %;

по Алматинской области – 28,53 %;

по Атырауской области – 29,87 %;

по Западно-Казахстанской области – 32,20 %;

по Жамбылской области – 32,16 %;

по Карагандинской области – 33,56 %;

по Костанайской области – 30,14 %;

по Кызылординской области – 28,87 %;

по Мангистауской области – 23,67 %;

по Павлодарской области – 33,14 %;

по Северо-Казахстанской области – 34,17 %;

по Туркестанский области – 33,15 %;

по Восточно-Казахстанской области – 29,88 %;

по г. Нур-Султан – 24,18 %;

по г. Алматы – 13,91 %;

по г. Шымкент – 34,19 %.