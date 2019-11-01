Реестр социальных предпринимателей планируют разработать в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целях развития социального предпринимательства в Республике Казахстан планируется разработать Реестр социальных предпринимателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Данная инициатива является актуальной в свете реализации Послания Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана», где он указал важность формирования активного гражданского общества и необходимости усиления авторитета неправительственных организаций.

Создание данного реестра позволит оценить уровень развития социального предпринимательства в Республике Казахстан и в дальнейшем разработать Карту развития социального предпринимательства в стране, в целом активизировать деятельность неправительственного сектора и предпринимательства, а также систематизировать данные по всей стране.

«На данный момент проводится активная работа по регистрации социальных предпринимателей. Реестр позволит идентифицировать социальных предпринимателей, которые оказывают услуги гражданам РК, как среди неправительственных организаций, так и среди коммерческих организаций. Основное различие социальных предпринимателей (СП) от обычных НПО, либо бизнеса в том, что в основе СП лежит социальная миссия, для достижения которой, а также для сохранения устойчивости организации, используется бизнес подход и доход от коммерческой деятельности. Поэтому юридическая форма не имеет такого значения, как социальная миссия организации и то, как она обеспечивает реализацию этой миссии», - говорится в сообщении организаторов.

Сейчас у социальных предпринимателей есть возможность включить свою организацию в реестр. Сделать это можно очень просто: нужно потратить несколько минут на электронный опрос и регистрацию. Пройти опрос и зарегистрироваться можно по ссылке.

«Разработка Реестра является частью масштабного проекта по вручению республиканской премии за вклад в развитие социального предпринимательства Ózgerіs ustasy, инициированной Министерством информации и общественного развития Республики Казахстан совместно c НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» и Корпоративным Фондом «Act for Impact» (Impact Hub Almaty)», - отмечается в сообщении.

Между тем, в Казахстане проводится первая республиканская Премия за вклад в развитие социального предпринимательства Ózgerіs ustasy, с целью получения общественного признания заслуг выдающихся специалистов в сфере социального предпринимательства, привлечения внимания к институту социального предпринимательства.

Отметим, что на сегодняшний день завершен прием заявок на соискание Премии Ózgerіs ustasy. Организаторы приступили ко второму этапу, где будут определены лучшие социальные предприниматели путем общественного голосования. Голосование будет осуществляется на сайте voting.ozgeris-ustasy.kz с 14 октября по 30 октября 2019 года.

Премия проводится Министерством информации и общественного развития совместно с НАО «Центр поддержки гражданских инициатив», КФ «Act for Impact» (Impact Hub Almaty) в рамках реализации грантового проекта.

Добавим, что 2 октября 2019 года определены 22 номинанта на Первую республиканскую премию за вклад в области социального предпринимательства «Ozgeris Ustasy».

Конкурсная комиссия в ходе отбора отметила, что поступившие заявки от социальных предпринимателей вполне актуальны и включают в себя разные, интересные модели решения социальных проблем.

«Для нас очень почетно, что мы в числе тех, кого отобрала экспертная комиссия, и что наши коллеги оценили нашу работу. Заявка была нелегкая, поэтому для нас вдвойне важно, что мы прошли. Качественные социальные преобразования требуют большего времени и усилий, и они не всегда привлекательны с точки зрения количественных показателей, и это здорово, что в рамках премии оценивались именно качественные результаты», - отметила председатель попечительского совета ОФ «Фонд культурного, социального и образовательного развития «КОМУНИТИПЛЮС» Эльмира Карманова.

По словам экспертов, в ходе рассмотрения заявок было выявлено, что социальное предпринимательство имеет тенденцию развития в регионах.

«Процесс отбора финалистов был нелегким и в то же время радостным. Во-первых, нам пришлось не допустить многие действительно интересные проекты до следующего этапа в силу того, что они не подтвердили свою предпринимательскую составляющую. Было обидно, но я думаю это как для нас, так и для заявителей процесс, в котором мы все учимся. Ведь важно, что социальные предприниматели работают прозрачно и задают тон другим организациям. Во-вторых, было радостно видеть, что очень много социальных предпринимателей работают в регионах Казахстана, и их модели очень разные и интересные. И возможно, что именно в регионах социальные предприятия могут быть наиболее устойчивые, чем в центральных городах страны», -отметила со-основатель Impact Hub Almaty Индира Шах.

Кульминацией организации данной Премии станет церемония награждения, которая пройдет 15 ноября 2019 года в городе Алматы.