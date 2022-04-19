Реестр обязательных требований создадут для бизнеса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Одной из проблем осуществления предпринимательской деятельности является громоздкая регуляторная система и излишняя административная нагрузка. Как передает корреспондент МИА «Казинформ», об этом сообщили в Министерстве национальной экономики РК.

«Для решения обозначенной проблемы, 30 декабря 2021 года Главой государства подписан Закон по вопросам внедрения новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности в Республике Казахстан», - сказал первый вице-министр национальной экономики РК Тимур Жаксылыков на заседании Правительства.

По словам спикера, работа по пересмотру требований для бизнеса будет проходить в два этапа.

«Первый этап - в первом полугодии 2022 года планируется обеспечить пересмотр регуляторных требований в четырех приоритетных отраслях, это сферы торговой деятельности, транспорта, сельского хозяйства, услуги общественного питания и проживания. Охват субъектов МСП в данных сферах составляет порядка 60%. Второй этап - во втором полугодии 2022 года и в 2023 году будет обеспечен пересмотр требований к бизнесу в остальных отраслях, таких как здравоохранение, строительство, промышленность и другие. Таким образом, будет сформирован реестр обязательных требований, который позволит применить метод «регуляторной гильотины» в отношении требований, негативно влияющих на бизнес-среду», - пояснил Тимур Жаксылыков.

По его словам, будет осуществлен переход от проверок и наказания к профилактике правонарушений посредством автоматизации госконтроля. Это, как он отметил, позволит упорядочить и сфокусировать органы контроля и надзора на проблемных субъектах бизнеса.

«Реализация новых подходов в регулировании предпринимательской деятельности позволит кардинально снизить нагрузку на бизнес и придать импульс развитию деловой активности в условиях новой экономической реальности. Для качественной работы в данном направлении необходимо поручить регулирующим госорганам ответственно подойти к реализации реформы «с чистого листа» в пределах своих компетенций; активно привлекать отраслевых экспертов к работе по пересмотру регуляторных требований; определить заместителей первых руководителей госорганов, ответственных за данную работу», - сказал Т. Жаксылыков.

«Дальнейшая работа по внедрению регулирования с чистого листа будет продолжена в рамках план-графика, она находится на постоянном контроле», - резюмировал он.