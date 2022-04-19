РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:39, 19 Апрель 2022 | GMT +6

    Реестр обязательных требований создадут для бизнеса в Казахстане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Одной из проблем осуществления предпринимательской деятельности является громоздкая регуляторная система и излишняя административная нагрузка. Как передает корреспондент МИА «Казинформ», об этом сообщили в Министерстве национальной экономики РК.

    «Для решения обозначенной проблемы, 30 декабря 2021 года Главой государства подписан Закон по вопросам внедрения новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности в Республике Казахстан», - сказал первый вице-министр национальной экономики РК Тимур Жаксылыков на заседании Правительства.

    По словам спикера, работа по пересмотру требований для бизнеса будет проходить в два этапа.

    «Первый этап - в первом полугодии 2022 года планируется обеспечить пересмотр регуляторных требований в четырех приоритетных отраслях, это сферы торговой деятельности, транспорта, сельского хозяйства, услуги общественного питания и проживания. Охват субъектов МСП в данных сферах составляет порядка 60%. Второй этап - во втором полугодии 2022 года и в 2023 году будет обеспечен пересмотр требований к бизнесу в остальных отраслях, таких как здравоохранение, строительство, промышленность и другие. Таким образом, будет сформирован реестр обязательных требований, который позволит применить метод «регуляторной гильотины» в отношении требований, негативно влияющих на бизнес-среду», - пояснил Тимур Жаксылыков.

    По его словам, будет осуществлен переход от проверок и наказания к профилактике правонарушений посредством автоматизации госконтроля. Это, как он отметил, позволит упорядочить и сфокусировать органы контроля и надзора на проблемных субъектах бизнеса.

    «Реализация новых подходов в регулировании предпринимательской деятельности позволит кардинально снизить нагрузку на бизнес и придать импульс развитию деловой активности в условиях новой экономической реальности. Для качественной работы в данном направлении необходимо поручить регулирующим госорганам ответственно подойти к реализации реформы «с чистого листа» в пределах своих компетенций; активно привлекать отраслевых экспертов к работе по пересмотру регуляторных требований; определить заместителей первых руководителей госорганов, ответственных за данную работу», - сказал Т. Жаксылыков.

    «Дальнейшая работа по внедрению регулирования с чистого листа будет продолжена в рамках план-графика, она находится на постоянном контроле», - резюмировал он.


    Теги:
    Правительство Правительство РК Бизнес Миннацэкономики Главная Экономика
    Сейчас читают
    Сегодня, 05:55
    Центр ветеранов открыли в Семее
    Сегодня, 04:04
    Опасный микропластик обнаружили в облаках
    Сегодня, 03:33
    Данир Калдыбеков выиграл турнир ITF Juniors J100 Shymkent Open
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!