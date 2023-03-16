Реестр лиц, финансируемых из иностранных источников, опубликует Комитет госдоходов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Комитет государственных доходов Министерства финансов РК прокомментировал ведение реестра лиц, финансируемых из иностранных источников. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КГД.

«С 2018 года Налоговым кодексом введено требование о предоставлении отчетности в органы государственных доходов лицами, которые получили деньги или иное имущество от иностранных государств, иностранцев, международных и иностранных организаций.

Сведения предоставляются лицами, деятельность которых направлена на оказание юридической помощи, изучение и проведение опросов общественного мнения, социологических опросов и т.д. (п.п. 1, п. 1, ст.29 Налогового кодекса)», - отметили в Комитете госдоходов.

В 2022 году были внесены поправки в ст. 29 Налогового кодекса, согласно которым Комитет государственных доходов публикует на своем интернет-ресурсе реестр лиц, получивших деньги или иное имущество из иностранных источников.

Эта поправка в целом направлена на повышения уровня доверия граждан как к государству, так и неправительственным организациям.

«Указанный реестр будут размещен по итогам 1 полугодия 2023 года, после предоставления соответствующей отчетности», - добавили в КГД.