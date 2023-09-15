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    16:02, 15 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Реестр коррупционеров теперь будет общедоступным в Казахстане

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    Антикоррупционная служба планирует ввести публичный реестр коррупционеров. Реестр будет включать все данные осужденного человека за коррупцию, передает МИА «Казинформ».

    Это позволит работодателям проверить потенциального кандидата на чистоту и добропорядочность. Законодательные инициативы, направленные на совершенствование антикоррупционной политики, были озвучены на заседании Общественного совета Агентства по противодействию коррупции в Восточно-Казахстанской области.

    Предлагается усилить ответственность юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений. Также, в Парламенте рассматривается вопрос криминализации обещания и предложения взятки.Под предложением взятки будет пониматься устное или письменное, в том числе в электронной форме четкое и внятное высказывание о предложении взятки, а под обещанием взятки – такое высказывание с уведомлением о времени, месте, способе предоставления взятки.Эти изменения в Законы внесут значительный вклад в вопросы противодействия коррупции. Кроме того, они подготовлены по рекомендации авторитетных международных организаций, таких как ГРЕКО, ОЭСР.
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    Коррупция Закон и право
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