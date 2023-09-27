Реестр домашних тиранов предлагают создать в Казахстане

Депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек выступил с рядом предложений по борьбе с домашним насилием, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- А давайте психотипу этого абьюзера действовать – разработаем реестр. Он не сможет его обойти. Я предложил разработать так называемый реестр семейных насильников, это будет действенной мерой. У нас много таких реестров тех лиц, которые уклоняются от уплаты алиментов или реестр, которые не используют по назначению земельные участки –они лишаются возможности в течение трех лет вообще получить земельные участки. Кредитное досье банков второго уровня, - сказал Бакытжан Базарбек журналистам в кулуарах Мажилиса.

По его словам, такие реестры очень сильно влияют на психологию человека.

- Они будут пытаться обойти этот реестр, выйти из него. Среди вас очень много незамужних, вот вы в реестр посмотрели и сделали выводы, для девушки – это большой сигнал – он ведь в списке как абьюзер, - добавил депутат, обращаясь к журналисткам.

Вот, что думают по этому вопросу в МВД.