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Реестр бесплодных людей предложили создать в Казахстане

2 Сентября 2020 17:23
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Реестр бесплодных людей предложили создать в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Реестр бесплодных людей предложили создать в Казахстане. С таким предложением выступила руководитель клиники репродуктивного здоровья человека «Экомед» Салтанат Байкошкарова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Уже 32 года я занимаюсь вопросами бесплодия. В частности, я являюсь первым специалистом в стране в сфере экстракорпорального оплодотворения. За это время мы оказывали самые разные услуги в этой сфере. Если поначалу в нашей стране было лишь 100 квот, то уже теперь их выдается больше одной тысячи. И мы этому были рады. Но вчера Президент поручил довести этот показатель до семи тысяч квот», - сказала Салтанат Байкошкарова во время круглого стола по обсуждению Послания.

По ее словам, это не может не радовать.

«Ведь это дорогостоящие услуги, и многим сложно найти миллион тенге. Половина этих средств уходит на лекарства. Поэтому это большая помощь, и многие наши пациенты очень рады были услышать об этом. Хотя это и было очень неожиданно – мы ожидали увеличения количества квот максимум в два раза», - отметила спикер.

Однако, вместе с тем, она подчеркнула, что даже такой подход не поможет решить проблему бесплодия в стране на 100%. Специалист предложила создать реестр бесплодных людей.

«Мы работаем в этом направлении с Министерством здравоохранения. В прошлом году показывали министру наш центр. Надеюсь, после поручения Главы государства работа в этом направлении станет более эффективной», - заключила С. Байкошкарова.



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#Здравоохранение   #Послание Президента РК-2020  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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