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Реджеп Тайип Эрдоган подал в ЦИК заявку на регистрацию в качестве кандидата в президенты

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
21 Марта 2023, 19:50
Реджеп Тайип Эрдоган подал в ЦИК заявку на регистрацию в качестве кандидата в президенты Фото: Агентство Анадолу

АНКАРА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально подал заявку в Высший избирательный совет (Центризбирком) на регистрацию в качестве кандидата в президенты на предстоящих 14 мая выборах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

На данный момент о планах бороться за высший государственный пост заявили 18 политиков. Главным конкурентом Реджепа Тайипа Эрдогана будет председатель основной оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу.

Вместе с ПСР в Центризбирком прибыли и представители Партии националистического движения, находящейся в альянсе с партией власти. Они заявили, что партии приняли решение выдвинуть Реджепа Тайипа Эрдогана единым кандидатом и передали все необходимые документы в ЦИК, как того требует закон.

Заявки от кандидатов ЦИК будет принимать еще в течение двух часов. Позднее во вторник глава комиссии огласит окончательный список одобренных кандидатов в президенты.

Президентские выборы в Турции пройдут 14 мая вместе с парламентскими. Для победы в первом туре кандидату на пост главы государства необходимо набрать более 50% голосов избирателей. В противном случае состоится второй тур, в котором примут участие два кандидата, получившие наибольшую поддержку в первом.


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