Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил пострадавших от землетрясений жителей за участие в выборах

АНКАРА. ANADOLU - КАЗИНФОРМ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил всех жителей зоны февральских землетрясений за активное участие в выборных процессах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Anadolu.

В публикации, размещенной в среду в сети Twitter, политик подчеркнул, что уважает мнение каждого избирателя вне зависимости от политических взглядов.

Глава государства заверил, что работы в зоне бедствия будут продолжены вплоть до полного восстановления ситуации на юге и юго-востоке страны.

«В провинциях, пострадавших от землетрясения 6 февраля, на сегодняшний день установлено более 910 тысяч палаток, размещено 117 тысяч модульных жилых конструкций», - отметил Реджеп Тайип Эрдоган.

Турецкий лидер привел пример больницы Defne в южной провинции Хатай, которая была сдана в эксплуатацию всего за 57 дней.

«За год будет построено 319 тысяч домов, а в целом планируется возвести 650 тысяч жилых построек», - сказал он.

Политик сообщил, что первые ключи от новых квартир лишившимся домов жителям зоны бедствия передадут уже в октябре-ноябре текущего года.

Напомним, 6 февраля с эпицентром в Кахраманмараше произошло два землетрясения магнитудой более 7 баллов. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

По делу о рухнувших при землетрясениях в Турции жилых постройках арестованы 269 человек. Материальный ущерб от землетрясений составляет два триллиона турецких лир (свыше 105 миллиардов долларов).

Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 50 тысяч.