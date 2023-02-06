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Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции общенациональный траур в связи с землетрясением

6 Февраля 2023, 23:53
Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции общенациональный траур в связи с землетрясением

АНКАРА. КАЗИНФОРМ – Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил семидневный общенациональный траур в связи с разрушительным землетрясением на юго-востоке страны. Соответствующий указ главы государства распространила в понедельник его пресс-служба, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«6 февраля 2023 года объявлен семидневный национальный траур в связи с землетрясениями, произошедшими в нашей стране. Наши флаги будут приспущены до захода солнца 12 февраля на всей территории нашего государства и в наших зарубежных представительствах», - говорится в документе.

Число жертв землетрясений на юго-востоке Турции превысило 1500. В районе Пазарджик юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,4. Последствия землетрясения ощущают в Сирии и даже Грузии. Погибших или пострадавших граждан Казахстана при землетрясении в Турции нет. Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с многочисленными жертвами на юго-востоке страны. Казахстан также окажет экстренную помощь Турции.


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