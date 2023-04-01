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Реджеп Тайип Эрдоган будет первым в избирательном бюллетене на выборах президента Турции

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
1 Апреля 2023, 20:21
Реджеп Тайип Эрдоган будет первым в избирательном бюллетене на выборах президента Турции

АНКАРА. ANADOLU – КАЗИНФОРМ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в результате жеребьевки получил первое место в избирательных бюллетенях на предстоящих президентских выборах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Anadolu.

Как сообщает агентство, высшая избирательная комиссия Турции провела жеребьевку и определила в бюллетенях порядок кандидатов, которые будут участвовать в президентских выборах 14 мая.

Первым с списке будет действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Вторым - кандидат от Партии отчизны Мухаррем Индже. Третьим - кандидат от объединенной оппозиции и лидер основной оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу. Четвертым - выдвиженец от «Альянса ататюркистов» Синан Оган.

Напомним, выдвижение кандидатов завершилось 23 марта. Президентские выборы в Турции пройдут 14 мая вместе с парламентскими. Для победы в первом туре кандидату на пост главы государства необходимо набрать более 50% голосов избирателей. В противном случае состоится второй тур, в котором примут участие два кандидата, получившие наибольшую поддержку в первом.

Фото: Presidential Press Office/Reuters

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