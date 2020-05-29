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Редкую рыбу изъяли у жителей Семея

29 Мая 2020 19:55
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Редкую рыбу изъяли у жителей Семея

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нерест» было изъято у жителей города около 300 килограмм рыбы, которая была добыта незаконным способом, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского управления полиции.

В ведомстве рассказали, что 29 мая на реке Иртыш, в районе автотрассы Семей-Шульбинск были задержаны двое рыбаков, которые с помощью синтетической сети и резиновой лодки занимались ловлей рыбы. В мешках задержанных был обнаружен улов, состоящих из судака, окуня, яка, а также тайменя.

«Рыба Таймень занесена в красную книгу РК. Общий вес изъятого улова составил 33 кг. Начато досудебное расследование», - пояснили в пресс-службе УП.

Кроме того, на озере «Балыктыколь», расположенного в Жиеналинском сельском округе был остановлен автомобиль марки Renault Duster . В салоне была обнаружена и изъята синтетическая сеть длиной 500 м, резиновая двухместная лодка, два полиэтиленовых мешка с рыбой. Общий вес улова составил 40 кг. Задержанный признался, что осуществлял ловил рыбу с помощью сетей.

Напомним, что в период с 15 апреля по 31 мая на территории г. Семей проводится республиканская акция «Нерест». Основная цель ее – по недопущению незаконной добычи рыбных ресурсов.


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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область,
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Автор:

Орал Ерланулы

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