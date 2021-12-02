Редкую краснокнижный миногу выловили в Атырауской области
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ- Редкую краснокнижную миногу выловили в Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ». Произошло это на реке Шароновка в Курмангазинском районе Атырауской области.
«Один из рыболовов увидел в реке Шароновка у берега старый сапог и решил его убрать из воды. А из сапога неожиданно повалились, как мы сперва подумали, змеи. Однако, присмотревшись, поняли, что это рыба, похожая на угря. Несколько штук успели скрыться в воду. Таких рыб мы никогда не видели в нашей реке. Прогуглив, узнали, что это минога. Википедия выдала много информации о ней. В частности, о том, что эта рыба обитает в основном в России, Финляндии, Латвии, Швеции, Эстонии», - рассказал любитель-рыболов Дмитрий Соколинский.
Наша справка. Минога относится к исчезающим видам рыбы, занесена в Красную книгу. Из водоемов рыба предпочитает те, где спокойное течение. Речная минога предпочитает жить в чистой воде, поэтому является индикатором экологического состояния воды. Длина миноги составляет от 10 до 100 сантиметров. Никакой опасности для человека она не представляет. К тому же, рыба является деликатесом, но из-за устрашающего вида употребить в пищу ее решается не каждый.
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