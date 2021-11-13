Редкую краснокнижную птицу заметили на одной из улиц Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Редкую краснокнижную птицу заметили в одном из жилых массивов Актау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Lada.kz.

По словам одного из местных жителей, птицу он обнаружил вчера днём, 12 ноября, возле автомойки у строительного магазина «Каменный двор» в 1В микрорайоне по дороге в сторону жилого массива «Приморский». Он снял её на видео и задался вопросом, так как встречает подобную птицу впервые. Мужчина отметил, что на ноге у неё была метка.

Видео заинтересовалась областная территориальная инспекция. Они сообщили, что на кадрах запечатлена дрофа-красотка, которая занесена в Красную книгу РК.

Как выяснилось, ежегодно согласно международному договору из питомника Шымкента чартерным рейсом в Мангистаускую область доставляют дроф-красоток для выпуска в естественную среду. В июле и в сентябре этого года в Мангистауской области в естественную среду было выпущено 2000 таких птиц.









Специалисты территориальной инспекции выехали на место и «прочесали» весь участок рядом со складской базой «Каменный двор», а также прилегающую территорию. Однако поиски закончились безуспешно. По их словам, дрофа благополучно освоилась и сама покинула место.

Также были проведены разъяснительные работы с владельцем базы, с охраной.



