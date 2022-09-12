Редкую коллекцию самоваров показали в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В рамках международного сабантуя, литературно-мемориальный музей Достоевского, Прииртышский союз татар и башкир «Хак» и Татарский общественный центр Семея провели выездную совместную выставку «Самовар кипит, самовар поет!». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

На выставке, организованной на острове Бейбiтшiлiк, было представлено около 30 самоваров из коллекции члена правления Татарского общественного центра Рафаиля Хазипова.

«Как-то я случайно увидел в магазине, как распродают большое количество разнообразных самоваров. Оказалось, их владелец переехал в Омск, а самовары с собой взять не смог. Если бы их продали поштучно, коллекция просто бы исчезла. Поэтому я купил все 80 экземпляров», - сказал Р. Хазипов.

Самые интересные самовары из этой коллекции были представлены на выставке – вытянутые и круглые, разных цветов и из разных материалов – от меди и латуни до никелированных. Часть из них украшена ручной росписью. По завершении выставки вся самоварная коллекция будет передана в дар Татарской школе искусств Семея.

Чай – ароматный элемент долгой истории Семипалатинска. Город уже с конца XVIII века являлся крупнейшим торговым транзитным пунктом, через который чай экспортировался в Москву. К нам чай доставляли из Китая в запломбированных тюках, расфасовывали, а порой домешивали в него местные ароматные и лекарственные травы. Далее этот чай везли на Ирбитскую ярмарку — одну из крупнейших ярмарок дореволюционной России, проходившей один раз в год в городе Ирбит, а затем – по большим городам. В архивах и музеях Москвы хранится немалое число рекламных листков о продаже семипалатинского чая, и пол-Москвы считало, что в Семипалатинске растет чай! Трепетное отношение к чаю испытывал и Достоевский.

«Анна Григорьевна Достоевская записала в своих воспоминаниях пошаговый рецепт любимого чая Федора Михайловича. Сначала он споласкивал чайник горячею водой, клал 3 ложечки чаю (причем непременно требовал «свою» ложку) и наливал лишь треть чайника. Настаивал 3 минуты, затем доливал в чайник еще на одну треть кипятку и опять настаивал. ​ Затем клал два куска сахару. А Всеволод Соловьев вспоминал, что Достоевский был большой лакомка, в его доме к чаю всегда была жестянка с королевским черносливом, свежая пастила, изюм, виноград», — отметила главный хранитель фондов литературно-мемориального музея Достоевского Татьяна Титаева.

На выездной выставке можно было посмотреть редкие предметы, связанные с чаепитием из коллекции музея – кесе и подстаканники, доливные чайники, жестяные упаковки из-под чая и кондитерских изделий Х1Х и начала ХХ веков. В ту эпоху большую часть сладостей купцы завозили в Семипалатинск, но производили их и у нас. Одну из мануфактур по выпуску кондитерских изделий в начале 1920-х годов создал семипалатинский купец Даниил Филиппович Светашев. Он производил шоколадные конфеты и батончики, карамель и пряники. В фондах литературно-мемориального музея Ф. Достоевского хранятся обертки от них – карамель «Стенька Разин», шоколад «Красавчик», а также конфекты (как они тогда назывались) «Лев Толстой» и «Пчелка».

«Для этой выставки мы все объединились и представили одну из любимейших нашими народами традиций чаепития, чтобы наша жизнь была вкусней и слаще», — подчеркнул​ руководитель ассоциации «Прииртышский союз татар и башкир «Хак» Габдулхак Ахунжанов.



Как сообщалось, на острове Бейбитшилик в Семее прошли Прииртышский Сабантуй и празднование 30-летия Татарской школы искусств.

Фото: semeynews.kz