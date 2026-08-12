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    Редкого снежного барса сняли на видео в горах Казахстана

    В Казахстане на одной из особо охраняемых природных территорий встретили снежного барса, передает Kazinform со ссылкой на Минэкологии и природных ресурсов.

    Редкого снежного барса сняли на видео в горах Казахстана
    Фото: Минэкологии и природных ресурсов

    Редкого хищника заметил гид туристической группы, возвращавшейся с горного маршрута. Уникальный момент удалось запечатлеть на видео.

    Снежный барс занесен в Красную книгу Республики Казахстан и находится под охраной государства. Встреча редкого хищника в естественной среде обитания является важным свидетельством сохранности горной экосистемы и устойчивости природной среды.

    Ранее показали видео с архарами в Баянаульских горах с дрона.

    Природа Минэкологии и природных ресурсов Животные Красная книга
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор