Редкого снежного барса сняли на видео в горах Казахстана

В Казахстане на одной из особо охраняемых природных территорий встретили снежного барса, передает Kazinform со ссылкой на Минэкологии и природных ресурсов.

Редкого хищника заметил гид туристической группы, возвращавшейся с горного маршрута. Уникальный момент удалось запечатлеть на видео.

Снежный барс занесен в Красную книгу Республики Казахстан и находится под охраной государства. Встреча редкого хищника в естественной среде обитания является важным свидетельством сохранности горной экосистемы и устойчивости природной среды.

Ранее показали видео с архарами в Баянаульских горах с дрона.