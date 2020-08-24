Редкое захоронение с золотыми и серебряными артефактами обнаружено в Атырау

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ- Редкое захоронение с золотыми и серебряными артефактами обнаружено в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Удача сопутствовала археологам в Кызылкогинском районе, где было обнаружено довольно редкое захоронение. Необычность его в том, что оно оказалось двухслойным. Нижнее захоронение относится ко второму веку до нашей эры – периоду сарматов. А сверху значительно позже, уже в 11-12 веках, а это период печенегов, было сделано второе захоронение. Нижнее было разграблено, но все равно там мы обнаружили несколько десятков

золотых пластин и бляшек. Верхнее для исследователей более богатое. В нем археологи обнаружили серебряные изделия, оружие, хорошо сохранившуюся посуду», - рассказала директор Атырауского историко-краеведческого музея Рашида Харипова.