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    04:04, 03 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Редкое ядовитое растение обнаружили в «Ертiс орманы»

    белозор болотный
    Фото: instagram.com/ertisormany_2003

    В «Ертiс орманы» обнаружили редкое ядовитое растение, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу государственного природного резервата.

    - В 2024 году при инвентаризации на ППП был обнаружен новый вид травянистой растительности - белозор болотный (лат. Parnаssia palustris). Растение ядовито, однако широко использовалось в народной медицине, в современной научной медицине не находит широкого применения. Белозор предпочитает хорошо увлажненную почву, - сообщили в резервате.

    Белозор болотный — летнезелёное кистекорневое растение высотой 8—40 см, с коротким корневищем и мочковатыми корнями, образуют маленькие дерновинки.

    Всё растение голое; стебли одиночные или их несколько (иногда до пятнадцати), прямые, неветвящиеся, слабо-ребристые, гладкие, лоснящиеся; от основания, часто розового, до сидячего на них листа неравномерно трёхгранные, выше листа крылато-пятигранные; поперечник стебля не превышает 1—1,5 мм. Подземные стебли белозора, как и многих других трав, не имеют сердцевины, они обнаруживают центральный тяж из скученных сосудистых пучков и соответствуют по своему строению погружённому в землю корню.

    Теги:
    Регионы Природа Экология Павлодарская область
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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