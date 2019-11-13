Редкий вид мошенничества зафиксировали в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - На прием к начальнику департамента полиции Костанайской области генерал-майору полиции Бекету Аймагамбетову обратился житель областного центра, владелец транспортной фирмы, которая занимается перевозкой грузов по Казахстану и России. Он стал жертвой мошенников, которых нашел через интернет и нанял их в качестве водителей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Заключил договор, но дорогостоящий груз до места назначения так и не был доставлен.

«Все они жители города Костаная, одного из них я знаю, поэтому и доверился им», - рассказал на приеме предприниматель.

Груз, стоимостью более 50 млн тенге должен быть доставлен из Усть-Каменогорска в Россию. Несмотря на то, что все договоры были оформлены, водители на полпути перестали отвечать на звонки.

Ему удалось все-таки дозвониться своему знакомому, который ответил, что груз выгрузили совершенно в другом городе России. После этого разговора на звонки больше никто не отвечал.

По указанию начальника департамента полиции для расследования этого преступления создана специальная следственно-оперативная группа, которая проведет следственные действия в нескольких областях Казахстана.

«Это довольно редкий способ мошенничества. Расследованием займутся опытные сотрудники полиции», - отметил генерал Б. Аймагамбетов.

С начала года на личный прием к руководителю ведомства обратились более 200 граждан, вопросы которых были решены, даны юридические консультации.