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Редкий вид мошенничества зафиксировали в Костанае
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - На прием к начальнику департамента полиции Костанайской области генерал-майору полиции Бекету Аймагамбетову обратился житель областного центра, владелец транспортной фирмы, которая занимается перевозкой грузов по Казахстану и России. Он стал жертвой мошенников, которых нашел через интернет и нанял их в качестве водителей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Заключил договор, но дорогостоящий груз до места назначения так и не был доставлен.
«Все они жители города Костаная, одного из них я знаю, поэтому и доверился им», - рассказал на приеме предприниматель.
Груз, стоимостью более 50 млн тенге должен быть доставлен из Усть-Каменогорска в Россию. Несмотря на то, что все договоры были оформлены, водители на полпути перестали отвечать на звонки.
Ему удалось все-таки дозвониться своему знакомому, который ответил, что груз выгрузили совершенно в другом городе России. После этого разговора на звонки больше никто не отвечал.
По указанию начальника департамента полиции для расследования этого преступления создана специальная следственно-оперативная группа, которая проведет следственные действия в нескольких областях Казахстана.
«Это довольно редкий способ мошенничества. Расследованием займутся опытные сотрудники полиции», - отметил генерал Б. Аймагамбетов.
С начала года на личный прием к руководителю ведомства обратились более 200 граждан, вопросы которых были решены, даны юридические консультации.
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