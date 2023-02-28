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Редкий снег выпал в Барселоне и других частях Испании

28 Февраля 2023, 18:40
Редкий снег выпал в Барселоне и других частях Испании Фото: EFE/ Alejandro Garcia

БАРСЕЛОНА. КАЗИНФОРМ - В Барселоне и на Балеарских островах выпал редкий для этого региона снег, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на EFE.

Снег выпал в результате циклона «Джульетта», который принес необычные для этого сезона низкие температуры и сильные ветры в испанские регионы.

По данным государственной метеорологической службы Аемет, предупреждение о ненастной погоде на испанском острове Майорка находится на максимальном красном уровнем, так как ожидается, что скорость ветра там достигнет 90 километров в час, а волны на северном побережье будут подниматься до 8 метров.

На Ибице и Менорке объявлены желтый и оранжевый уровень неблагоприятных погодных условиях соответственно.

С приходом низких температур в понедельник некоторые части Балеарских островов и город Барселона в Каталонии завалило снегом.

Зимний циклон понизил температуру почти во всех регионах Испании, кроме Эстремадуры.

Метеорологическая служба предупреждает, что в центральной Испании температура может упасть до -10°C.


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