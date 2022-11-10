Редкий розовый бриллиант купил в Женеве почти за 29 млн евро представитель Азии

ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ - Редкий розовый бриллиант «Форчун» продан с молотка в Женеве почти за 25 млн евро - вместе с налогами почти 29 миллионов. Рассчитывали, правда, выручить немного больше. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

Камень весом 18 карат был выставлен на аукционе «Кристи». Торги продолжались всего четыре минуты. «Форчун» называют самым крупным из камней своего рода, которые когда-либо уходили с молотка.

«Это был бразильский алмаз, а они известны насыщенным цветом. Но такой размер чрезвычайно редко встречается. Так что все это вместе делает этот камень уникальным», - сказал Рахул Кадакия из аукционного дома «Кристи».

Покупатель — неназванное частное лицо из азиатской страны. По утверждению организаторов аукциона, число 18 - вес бриллианта в картах - считается в Азии счастливым.

Фото: ru.euronews.com