Редкий обитатель попал в объектив фотоловушки нацпарка «Бурабай»

БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ - Впервые в объектив фотоловушки Национального парка «Бурабай» попал очень редкий обитатель – рысь. Об этом сообщили на официальным аккаунте в Instagram сотрудники парка, передает корреспондент МИА «Казинформ».





Как отмечается в посте, это животное очень осторожное, и сфотографировать его даже скрытой камерой очень непросто.

«Рысь - самый грациозный представитель семейства кошачьих, он никогда не нападет на человека первым. А вы знали, что во время ходьбы или бега задние лапы рыси ступают точно по отпечаткам передних лап?» - добавили в ведомстве.

Согласно опубликованной информации, за сутки рысь способна преодолеть до 30 километров. Рыси недолюбливают лисиц и не дают им охотиться на своей территории.