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    21:30, 14 Октябрь 2021 | GMT +6

    Редкий обитатель попал в объектив фотоловушки нацпарка «Бурабай»

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    БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ - Впервые в объектив фотоловушки Национального парка «Бурабай» попал очень редкий обитатель – рысь. Об этом сообщили на официальным аккаунте в Instagram сотрудники парка, передает корреспондент МИА «Казинформ».


    Как отмечается в посте, это животное очень осторожное, и сфотографировать его даже скрытой камерой очень непросто.

    «Рысь - самый грациозный представитель семейства кошачьих, он никогда не нападет на человека первым. А вы знали, что во время ходьбы или бега задние лапы рыси ступают точно по отпечаткам передних лап?» - добавили в ведомстве.

    Согласно опубликованной информации, за сутки рысь способна преодолеть до 30 километров. Рыси недолюбливают лисиц и не дают им охотиться на своей территории.


    Теги:
    Природа Экология Видео Животные Общество для mail.ru Акмолинская область
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