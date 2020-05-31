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Редкий фонд Нацбиблиотеки РК пополнился зоологией 14 века

31 Мая 2020 13:51
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Редкий фонд Нацбиблиотеки РК пополнился зоологией 14 века

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Редкий фонд Национальной библиотеки РК пополнился еще одним уникальным изданием, передает МИА «Казинформ».

«В конце 2018 года председатель управляющего комитета Регионального хаба в сфере госслужбы в Астане Алихан Байменов подарили фонду редчайшую книгу - это энциклопедия о мире животных «Хаяту Хаяван» - зоология, написанная еще в 14 веке в Египте известным ученым Абу Бака Камалуддин Мухаммад ибн Муса Иса ибн Али на арабском языке, каллиграфическим почерком «насх». Позже в 1900 году энциклопедия была переиздана в Казани в издательстве «Императорский университет». Один из экземпляров этого издания подарили Нацбиблиотеке. В Национальном центре рукописей и редких книг РК проведена ее реставрация», - сообщили в пресс-службе Нацбиблиотеки.

Презентация энциклопедии прошла в онлайн-режиме .


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Ключевые слова: Культура,
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