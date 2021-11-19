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Редкий экземпляр Конституции США продали на аукционе за рекордные $43,2 млн
19 Ноября 2021 12:30
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ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Редкий экземпляр Конституции США был продан за рекордные $43,2 миллиона на аукционе в четверг, МИА «Казинформ» передает со ссылкой на Reuters.
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Оригинальный экземпляр Конституции США, принятой отцами-основателями Америки в Филадельфии в 1787 году, был изначально оценен в $15-20 миллионов в акционерском доме Sotheby's.
В последний раз редкий документ был приобретен на аукционе за $165 000 в 1988 году Говардом Голдманом. Сообщается, что выручка от продажи пойдет в благотворительный фонд имени Дороти Таппер Голдман.
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