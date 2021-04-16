РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    03:00, 16 Апрель 2021 | GMT +6

    Редкими книгами пополнился историко-краеведческий музей Каркаралинска

    None
    None
    КАРКАРАЛИНСК. КАЗИНФОРМ – Каркаралинский историко-краеведческий музей пополнился 167 экземплярами довольно редких книг, среди них несколько томов энциклопедии «Сакральный Казахстан» и каталоги «Шествие Золотого человека по музеям мира». Книги и диски на безвозмездной основе передал Национальный музей РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Среди новых книг особый интерес вызывают издания «Сакральные объекты Казахстана общенационального значения» и «Региональные сакральные объекты Казахстана», выпущенные на двух языках. В них можно найти историю значимых объектов, в том числе и достопримечательностей самого Каркаралинского края. Также музею была подарена научная и художественная литература.

    «Читатель, знакомящийся с этими книгами, приобретёт не только глубокие знания о сакральных местах нашей необъятной родины, но и сможет обогатить свой духовный мир. Мы специально разместили книги в картинном зале музея, чтобы наши гости смогли ознакомиться с представленной литературой», - отметила директор Каркаралинского историко-краеведческого музея Назым Абишева.

    Теги:
    Культура Карагандинская область
    Сейчас читают
    01:00, 03 Октябрь 2023
    Сенсацией завершился матч Тимофея Скатова на турнире в Лиссабоне
    00:47, 03 Октябрь 2023
    $16 млн за полгода составил товарооборот между Казахстаном и Люксембургом
    00:29, 03 Октябрь 2023
    «Барыс» проиграл третий подряд матч в КХЛ
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!