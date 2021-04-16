Редкими книгами пополнился историко-краеведческий музей Каркаралинска

КАРКАРАЛИНСК. КАЗИНФОРМ – Каркаралинский историко-краеведческий музей пополнился 167 экземплярами довольно редких книг, среди них несколько томов энциклопедии «Сакральный Казахстан» и каталоги «Шествие Золотого человека по музеям мира». Книги и диски на безвозмездной основе передал Национальный музей РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Среди новых книг особый интерес вызывают издания «Сакральные объекты Казахстана общенационального значения» и «Региональные сакральные объекты Казахстана», выпущенные на двух языках. В них можно найти историю значимых объектов, в том числе и достопримечательностей самого Каркаралинского края. Также музею была подарена научная и художественная литература.

«Читатель, знакомящийся с этими книгами, приобретёт не только глубокие знания о сакральных местах нашей необъятной родины, но и сможет обогатить свой духовный мир. Мы специально разместили книги в картинном зале музея, чтобы наши гости смогли ознакомиться с представленной литературой», - отметила директор Каркаралинского историко-краеведческого музея Назым Абишева.