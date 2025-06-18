Редкие животные попали в объектив фотоловушек в Иле-Алатауском нацпарке

На территории парка обитает 48 видов млекопитающих, шесть из которых находятся под охраной государства. Фотоловушки, установленные в лесных массивах для наблюдения за дикой природой, зафиксировали:

три особи Тянь-Шаньского бурого медведя, занесённого в Красную книгу,

туркестанскую рысь,

марала,

сибирскую косулю.

Видеоматериалы демонстрируют естественное поведение животных в их среде обитания. Этот научный мониторинг является частью масштабной исследовательской и природоохранной работы, направленной на сохранение биоразнообразия Казахстана.