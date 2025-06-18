21:50, 17 Июнь 2025 | GMT +5
Редкие животные попали в объектив фотоловушек в Иле-Алатауском нацпарке
На территории парка обитает 48 видов млекопитающих, шесть из которых находятся под охраной государства. Фотоловушки, установленные в лесных массивах для наблюдения за дикой природой, зафиксировали:
- три особи Тянь-Шаньского бурого медведя, занесённого в Красную книгу,
- туркестанскую рысь,
- марала,
- сибирскую косулю.
Видеоматериалы демонстрируют естественное поведение животных в их среде обитания. Этот научный мониторинг является частью масштабной исследовательской и природоохранной работы, направленной на сохранение биоразнообразия Казахстана.