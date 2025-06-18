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    21:50, 17 Июнь 2025 | GMT +5

    Редкие животные попали в объектив фотоловушек в Иле-Алатауском нацпарке

    В Иле-Алатауском государственном национальном природном парке с помощью фотоловушек зафиксировали редкие виды животных, среди которых находятся представители, занесённые в Красную книгу Казахстана, передает агентство Kazinform.

    Редкие животные попали в объектив фотоловушек в Иле-Алатауском нацпарке
    Кадр из видео

    На территории парка обитает 48 видов млекопитающих, шесть из которых находятся под охраной государства. Фотоловушки, установленные в лесных массивах для наблюдения за дикой природой, зафиксировали:

    • три особи Тянь-Шаньского бурого медведя, занесённого в Красную книгу,
    • туркестанскую рысь,
    • марала,
    • сибирскую косулю.

    Видеоматериалы демонстрируют естественное поведение животных в их среде обитания. Этот научный мониторинг является частью масштабной исследовательской и природоохранной работы, направленной на сохранение биоразнообразия Казахстана.

    Теги:
    Животные Красная книга
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
    Автор
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