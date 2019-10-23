Редкие птицы, рыболовство, оружие, вырубка насаждений – за что наказывают браконьеров в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Действия браконьеров пресекают природоохранные подразделения управления местной полицейской службы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Жамбылской области.

«В Жамбылской области в рамках мероприятия «Браконьер» для пресечения браконьерских действий в отношении флоры и фауны региона природоохранными подразделениями управления местной полицейской службы осуществляются комплексные мероприятия, созданы мобильные поисковые группы. Только за октябрь приняты в производство 5 уголовных дел, выявлено 46 административных правонарушений», - пояснили в пресс-службе правоохранительного ведомства.

Досудебные расследования начаты по двум фактам статьи 339 УК РК (незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных…). При перевозке сокола задержан 25-летний житель Сарысуского района, назначена зоологическая экспертиза.

Также зарегистрированы по одному факту нарушений статьи 337 УК РК (незаконная охота), статьи 334 УК РК (самовольное пользование недрами) и статьи 340 УК РК (незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников).

«Большинство административных правонарушений – 29 фактов - касаются нарушений требований пользования животным миром и правил охоты, - пояснили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области. – 9 фактов выявлено по незаконному приобретению, передаче, реализации, хранении, ношении и перевозке физическими и юридическими лицами оружия. 8 правонарушений относятся к нарушению правил рыболовства и охраны рыбных ресурсов.





По словам первого заместителя начальника департамента полиции Жамбылской области подполковника полиции Бауыржана Удергенова, пресечение браконьерских действий в отношении флоры и фауны региона требует усиления со стороны всех руководителей городских и районных отделов полиции. «На территории Жамбылской области достаточно много охотничьих угодий и рыбохозяйственных водоемов местного значения, требующих бережного отношения», - отметил он.

В последние годы жамбылские экологи не перестают говорить об уменьшении в охотничьих угодьях региона численности редких птиц и животных.

По данным Жамбылской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, пятая часть из общего числа 11 млн га охотничьих угодий Жамбылской области закреплена за охотпользователями, которые должны инвестировать в развитие охотничьих хозяйств и сохранение биоресурсов региона. Межхозяйственным охотустройством выделено 49 перспективных охотничьих угодий на площади 2,4 млн га, где разрешена добыча 17 видов диких животных.

По информации управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата области из 115 крупных водоемов Жамбылской области 103 являются перспективными для развития рыбоводства. Ежегодно в регионе увеличивается численность водоемов, закрепленных за природопользователями. Платной рыбной ловлей можно заниматься в рыбных хозяйствах на озёрах Сарыболдак, Темирбек, Биликоль и других. На территории Жамбылской области рыбохозяйственный фонд занимает площадь 27,8 тыс. га.