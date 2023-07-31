Редкие операции трем пациентам по системе ОСМС провели в столице

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель правления Фонда социального медицинского страхования Сабит Ахметов и директор филиала ФСМС по городу Астане Ербол Бекмухамбетов, и другие ознакомились с деятельностью ряда медицинских организаций столицы – городских поликлиник №9, №10 и ТОО «Поликлиника «SITY». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу филиала фонда.

В частной клинике «Поликлиника CITY», которой является один из поставщиков столичного филиала ФСМС главный врач Дюсенбаев Канат Кайруллинович отметил, что в клинике проводится уникальные, достаточно редкие операции.

«В клинике начали проводить операции по ОСМС с 16 мая, провели 10 операций по восстановлению артериального кровотока нижних конечностей по системе ОСМС» - пояснила заведующий круглосуточным стационаром и оперблоком Абежанова Галия Саркытовна.

Первым пациентом, который получил бесплатное лечение в условиях городской поликлиники по системе ОСМС, стал 82-летний мужчина, длительное время страдающий атеросклерозом – сосуды нижних конечностей полностью закупорились, в результате чего на ноге появились трофические язвы, вызывающие сильные нетерпимые боли.

Боли постоянного характера и не всегда поддаются обезболивающим препаратам. При этом открытая язва - это хроническое воспаление, которое в любой момент может инфицироваться и оказать разрушительный эффект на весь организм человека. Существуют разные методы лечения подобных заболеваний, но не всегда удается спасти ногу и в результате самого пациента. Проведение больших операций - это всегда высокий риск, ввиду пожилого возраста, наличия множества сопутствующих заболеваний, общего состояния пациента и прочее. Зачастую учитывая данные риски пациентам могут предложить воздержаться от операции.

Несмотря на пожилой возраст, стадию заболевания, доктора решились на проведение операции под местной анестезией. Минимально травмируя ткани, через мини-разрезы, докторам удалось восстановить проходимость по сосудам нижней конечности, вследствие чего за короткий период времени удалось добиться полного заживления трофических ран, тем самым не доводя пациента до ампутации и инвалидизации. После операции пациенты не нуждаются в длительной реабилитации и могут самостоятельно передвигаться, что значительно улучшает качество жизни пациента.

«Отец болеет более 20 лет. Раньше врачи назначали множество лекарств, удавалось купировать боли. Но в последние несколько лет, боли стали постоянными и отец потерял сон. После неоднократных обследований и консультаций мы попали в эту поликлинику. При проведении КТ –обследования ангиохирург Парманов А.Т. показал и объяснил нам, в чем причина мучений отца. Нога к этому моменту почернела и доктор сказал, что у нас больше нет времени, нужно спасать ногу, так как если этого не сделать, то заболевание может прогрессировать и уже нужно будет спасать жизнь. Мы обрадовались, что есть надежда на спасение ноги и сразу начали собирать анализы и готовиться на оперативное лечение. После госпитализации врачи провели бесплатную операцию по ОСМС. Сейчас отец чувствует себя хорошо и впервые за несколько лет он спит по ночам. Большое спасибо врачам городской поликлиники«, - выразили свою благодарность дети пациента.

Подобная операция в сосудистой практике проводится довольно редко. Все это даёт уверенность в дальнейшем развитии столичной сосудистой хирургии, освоения и внедрения прогрессивных методов хирургической помощи на самом современном мировом уровне.

Также ангиохирург провел еще две, аналогичной операции у пациентов 76 и 85 лет. Операции проведены за счет Фонда медстрахования.

«Если говорить о технике выполненных операций, то они проводятся под местной анестезией. Суть операции заключается в том, что для восстановления кровотока используется собственная вена пациента, которая после подготовки подшивается к артериям, в результате чего вена выполняет функцию шунта, в последующем она артериализуется и кровоснабжает окружающие ткани и органы. При этом нет необходимости полностью выделять вену, как это делается при классическом виде операции, что предотвращает от нежелательных повреждений будущего венозного шунта. Также всегда есть риск, что не хватит длины венозного шунта, но при данной методике об этом можно не переживать, так как вену можно подшить к артерии на любом уровне. Так как это собственные сосуды пациента, то минимальны риски повторной закупорки или тромбоза шунта» - добавил ангиохирург Айдар Парманов.

В послеоперационном периоде всем пациентам проводится контрольное КТ-исследование, где оценивают проходимость и работу шунта. Все пациенты выписаны домой. Трофические язвы затянулись и пациенты самостоятельно могут ходить.