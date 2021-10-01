Редкие фотографии и документы Касыма Аманжолова пополнили национальный архивный фонд Казахстана

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Государственном архиве Карагандинской области презентовали личный архивный фонд поэта и писателя Касыма Аманжолова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В личном архиве собрано около 90 документов за 1911–2021 годы, отражающих жизненный и творческий путь акына, редкие фотографии, а также ранее не изученные рукописи.

Часть из них на хранение и для изучения передала дочь Касыма Аманжолова.

«Личный архивный фонд поэта, писателя, публициста, журналиста, переводчика и участника Великой Отечественной Войны Касыма Аманжолова презентован в честь 110-летия со дня его рождения. Для сбора документов мы выезжали в Центральный архив РК и вели переписку с архивом города Уральска. Там были сделаны копии его документов, публикаций, стихов. Также я встречалась с дочерью акына Даригой, которая передала нам на хранение и для изучения подлинники его документов и фотографии», – рассказала директор КГУ «Государственный архив Карагандинской области» Жанагуль Турсынова.

Документы представлены в основном в подлинниках, рукописных, машинописных вариантах, в виде газетных публикаций, рисунков, альбомов и фотографий.

«Несомненно, документы личного архивного фонда Касыма Аманжолова будут востребованы, так как отражают время, в которое он жил, его судьбу, мировоззрение, эмоции», – добавила Жанагуль Турсынова.

К 110-летию Касыма Аманжолова Государственным архивом Карагандинской области проведена научно-техническая обработка документов личного архива, организована фотодокументальная выставка «Өмірін өлеңмен өрнектеген» и выпущен видеоролик о поэте.