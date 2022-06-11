11 Июня 2022 23:31

Редкие фото снежного барса сделали в нацпарке «Алтын-Эмель»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Директор Международного фонда снежных барсов Арман Кашкинбеков опубликовал на своей странице в сети Facebook редкие фото снежного барса, передает МИА «Казинформ».

Автор публикации отмечает, что фото сделаны с расстояния всего 50 метров в Национальном природном парке «Алтын-Эмель» в Алматинской области.

«Первые в мире кадры снежного барса в камышах в Национальном природном парке «Алтын-Эмель» с близкого расстояния в 50 метров. Замечательная новость в год снежного барса в тюркском мире. Международный фонд снежных барсов поздравляет всех казахстанцев с этим событием и намерен продолжить полномасштабную работу по защите национального символа страны», - написал Арман Кашкинбеков.





Ранее фотоловушка, установленная в национальном парке «Кольсайские озера», зафиксировала самку снежного барса и ее годовалого детеныша.