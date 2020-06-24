Редкие европейские сказки впервые «заговорили» на казахском языке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Представительство Европейского Союза в Казахстане презентовало книгу европейских сказок «Еуропа әлемінде» на казахском языке. Книга представляет собой единый сборник легенд и национальных сказок стран ЕС, объединяющих культурное наследие Европы. Цель книги – найти общую основу удивительному разнообразию народного фольклора европейских стран и в то же время раскрыть единство ценностей Старого континента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Представительства ЕС в Казахстане.

Книга состоит из народных сказаний, сказок, легенд, мифов и пословиц 27 стран-членов ЕС. Некоторые из редких сказок впервые представлены на казахском языке. В сборник вошли истории о героях-богатырях, драконах, феях и других сказочных персонажах, а также народный юмор.

«Я уверен, что казахстанским читателям большинство сказок будут знакомы. Культура не признает границ и оказывает влияние на разные континенты, а иногда и за их пределами. На самом деле, у нас гораздо больше общего, чем мы иногда осознаем, и цель книги сказок - показать это», - сказал Посол ЕС в Казахстане Свен-Олов Карлссон

Работа над книгой длилась около шести месяцев. Все красочные иллюстрации выполнены талантливыми казахстанскими художницами, членами Союза художников Казахстана - сестрами Галией и Балхией Кусаиновыми (ГаБо).

«Мы надеемся, что с помощью наших иллюстраций читатели встретятся с удивительными персонажами сказок и откроют для себя волшебный мир того времени», - отметили сестры Кусаиновы.

В рамках презентации книги Представительство ЕС запустило онлайн-кампанию. Ежедневно на страницах социальных сетей Представительства будут публиковаться видеовыпуски сказок с участием послов стран-членов ЕС.

Электронная версия книги: https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/europa_leminde_ertegiler.pdf

Тизер книги сказок: https://www.youtube.com/watch?v=sIvONyQr44M

Посол ЕС Свен-Оловом Карлссон читает датскую сказку «Волшебная яблоня»: