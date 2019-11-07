Редкая туркестанская рысь попала в фотоловушку в Чарынском нацпарке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Туркестанская рысь попала в фотоловушку в Чарынском национальном парке. Об этом сообщил пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Сакен Дилдахмет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Специалистами Чарынского государственного национального природного парка при учете диких животных были установлены фотоловушки возле горы Большой Бугутты. На один из объективов попала туркестанская рысь. Данный вид кошачьих занесён в Красную книгу Казахстана», - говорится в сообщении, опубликованном на странице в Facebook .

Отмечается, что рысь является одним из трех редких подвидов рыси в фауне Казахстана.

«В конце XIX века в Семиреченской области численность рыси была высокой, в некоторые годы добывали более 200 зверей. В 1940-50 годах ежегодно заготавливали по 20-30 шкур рыси. С 1976 года охота запрещена. Живет оседло, но из-за многоснежья и отсутствия корма может совершать большие переходы. Активна в сумеречные и ночные часы, реже - днем. Встречается чаще поодиночке, иногда семьями», - проинформировал С. Дилдахмет.

Основная добыча рыси - зайцы, сурки, полевки, косуля, молодняк кабанов и горных козлов, кеклики, изредка - домашние птицы, козы, овцы. Враги и конкуренты - волк, снежный барс. Рысь может заболеть бешенством.