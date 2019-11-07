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Редкая туркестанская рысь попала в фотоловушку в Чарынском нацпарке

7 Ноября 2019 15:56
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Редкая туркестанская рысь попала в фотоловушку в Чарынском нацпарке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Туркестанская рысь попала в фотоловушку в Чарынском национальном парке. Об этом сообщил пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Сакен Дилдахмет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Специалистами Чарынского государственного национального природного парка при учете диких животных были установлены фотоловушки возле горы Большой Бугутты. На один из объективов попала туркестанская рысь. Данный вид кошачьих занесён в Красную книгу Казахстана», - говорится в сообщении, опубликованном на странице в Facebook .

Отмечается, что рысь является одним из трех редких подвидов рыси в фауне Казахстана.

«В конце XIX века в Семиреченской области численность рыси была высокой, в некоторые годы добывали более 200 зверей. В 1940-50 годах ежегодно заготавливали по 20-30 шкур рыси. С 1976 года охота запрещена. Живет оседло, но из-за многоснежья и отсутствия корма может совершать большие переходы. Активна в сумеречные и ночные часы, реже - днем. Встречается чаще поодиночке, иногда семьями», - проинформировал С. Дилдахмет.

Основная добыча рыси - зайцы, сурки, полевки, косуля, молодняк кабанов и горных козлов, кеклики, изредка - домашние птицы, козы, овцы. Враги и конкуренты - волк, снежный барс. Рысь может заболеть бешенством.

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Ключевые слова: Экология,
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Акбота Кузекбай

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