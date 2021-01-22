Редкая рыба появилась в Урале в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау в социальных сетях появились фото пойманной в Урале редкой рыбы – кутума, которая раньше в черте города на удочки не попадалась, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Кутум занесен в Красную книгу Республики Казахстан и за незаконный его вылов либо приобретение и реализацию в Уголовном Кодексе предусмотрена статья 339. Наказание по этой статье предполагает штраф до 3 тысяч МРП, либо лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества в зависимости от ущерба. Кроме того, нарушителю будет предъявлен иск за нанесенный ущерб рыбным ресурсам в размере 300 МРП или 875 тыс. тенге только за один килограмм кутума, а если он выловлен в море на особо охраняемой природной территории, то сумма увеличится до 2 млн. 625 тыс. 300 тенге», - предупредил рыбаков пресс-секретарь Атырауской областной территориальной инспекция лесного хозяйства и животного мира Рустем Куркутов.

Кутум - рыба из семейства карповых, подвид вырезуба. Обитает в Каспийском море в пресной и малосолёной воде. Достигает длины 45—55 сантиметров, реже 70, весит до 7 килограмм. Кутум был широко распространён и вылавливался промышленным способом. В настоящее время его популяция значительно сократилась в результате интенсивного лова и загрязнений.