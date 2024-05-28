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    04:17, 28 Май 2024 | GMT +6

    Редкая краснокнижная птица заснята в нацпарке «Бурабай»

    Редкая краснокнижная птица заснята в нацпарке «Бурабай»
    Фото: кадр из видео

    Серый журавль попал на камеру фотоловушки, установленной на территории Государственного национального природного парка «Бурабай», передает агентство Kazinform.

    Как отмечает пресс-служба нацпарка, серый журавль является одной из наиболее охраняемых птиц в Казахстане. Его численность значительно сократилась в результате утраты естественных мест обитания и человеческой деятельности. Поэтому каждый случай наблюдения этой редкой птицы фиксируется и становится значимым событием для орнитологов и всех, кто занимается охраной природы.

    — Наблюдение серого журавля в наших краях — это прекрасная новость, подтверждающая эффективность мер, принимаемых нашим нацпарком для охраны животного мира. Мы очень рады видеть, что такие редкие виды птиц чувствуют себя у нас безопасно, — прокомментировал старший научный сотрудник отдела науки, информации и экологического мониторинга ГНПП «Бурабай» Евгений Архипов.

    Также он отметил, что места обитания этих птиц зафиксированы лишь в нескольких местах нацпарка, закрытых для посещения туристов.

    Теги:
    Нацпарк Бурабай Природа Красная книга Фотоловушка
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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