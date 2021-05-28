Редактор МИА «Казинформ» стал лауреатом конкурса «Мы - счастливая семья»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Центр развития одаренности и психологического сопровождения «Астана дарыны» наградил победителей городского конкурса видеороликов «Мы – счастливая семья», приуроченного к Международному дню семьи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

В конкурсе, организованном в честь 30-летия Независимости, приняли участие школьники и их родители, в том числе: 16 семей из дошкольных учреждений города Нур-Султана, 71 семья из школ, 13 из колледжей, всего - 90 семей.

«Как известно, пандемия, охватившая весь мир, стала тяжелым испытанием для всех нас, особенно в первые месяцы. Мы в те трудные времена работали с родителями, проводили семинары онлайн. В прошлом году мы работали с разными семьями, посредством дистанционной связи организовывали этот конкурс. Тогда в нем приняли участие 17 семей. В этом году в конкурсе принимают участие 90 семей. Из этих 90 семей мы выбрали 32 лучших видеоролика, которые подходили по всем критериям. 10 семей из них мы пригласили на сегодняшнюю церемонию награждения. Родина начинается с семьи. В этом году - 30 лет нашей Независимости. Думаю, каждая семья вносит свой вклад в то, чтобы наше государство было сильным и процветало. Потому что семья - это маленькое государство. Каждая семья достойна счастья», - сказала заместитель директора Центра развития одаренности и психологического сопровождения «Астана дарыны» Гульбакыт Буралкиева.

За отведенное время участники продемонстрировали свои семейные ценности и традиции, сплоченность, культурные отношения. Жюри определило победителей и призеров конкурса по таким номинациям, как: «Артистичная семья», «Трудолюбивая семья», «Спортивная семья», «Талантливая семья», «Заботливая семья», «Креативная семья» и т.д.

Гран–при городского конкурса видеороликов «Мы - счастливая семья» получила семья Амиржановых.

«Мы — многодетная семья. Также помогаем детям, оставшимся без попечения родителей. Занимаемся с ними спортом, прививаем любовь к труду. Несмотря на то, что у нас четверо детей, мы берем других детей под свое крыло, относимся к ним, как к своим. У каждого ребенка есть мечта. Мы стараемся осуществить их мечты и изменить их жизни», — сказала Аида Амиржанова.

Победители и призеры награждены дипломами I, II, III степени и сертификатами центра развития одаренности и психологического сопровождения «Астана дарыны», денежными премиями от спонсора ОФ «Сo-Make».

Стоит отметить, что в конкурсе принял участие редактор МИА «Казинформ» Ризабек Нусупбек, который был награжден дипломом третьей степени.