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Редактировать или аннулировать заявки на получение пенсионных начислений смогут казахстанцы

Автор:  
Арайлым Мұрат
2 Февраля 2021, 13:36
Редактировать или аннулировать заявки на получение пенсионных начислений смогут казахстанцы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Функция редактирования и аннулирования заявки для получения пенсионных начислений будет доступна казахстанцам. Об этом рассказала председатель правления АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас мы дорабатываем наш портал с учетом замечаний клиентов. Первая достаточно редко встречающаяся просьба – дать возможность редактировать цель заявки. То есть вначале человек подал заявку на погашение займа, а теперь решил, что он хочет приобрести новую квартиру в ипотеку. Уже деньги на спецсчете. Сейчас, думаю, в течение одной недели такая возможность у заявителей появится, когда он сможет отредактировать свою заявку», - рассказала Ляззат Ибрагимова.

По ее словам, вторая просьба казахстанцев – аннулировать заявку.

«Многие написали, что хотели увидеть, убедиться в том, что деньги есть, но теперь подумали, что все операции сделают к концу года. Такая возможность тоже появится. Когда люди начали широко пользоваться порталом, стали советоваться с родственниками. Появилась возможность объединения своих пенсионных выплат. Сейчас самая распространенная просьба в социальных сетях – дать возможность к той уже отправленной заявке, например, на погашение займа, дополнительно объединить и прикрепить заявителя родственника. Мы тоже дорабатываем эту возможность. В течение 10 дней она появится, думаем. Поэтому в социальных сетях необходимо следить за официальными страницами нашего банка, где мы будем предоставлять информацию о новых возможностях», - отметила Ляззат Ибрагимова.


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