Речных раков на 1,8 млн тенге незаконно выловил житель ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Районным судом № 2 Казталовского района рассмотрено уголовное дело о незаконной добыче рыбных ресурсов и других водных животных, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Западно-Казахстанского областного суда.

«Житель села Акпатер Казталовского района со 2 по 12 октября 2020 года незаконно добывал рыбные ресурсы и других водных животных из реки Караозен. Подсудимый незаконно выловил 10 919 штук речных раков, общим весом 379,75 кг, тем самым причинив государству материальный ущерб на сумму 1 898 902 тенге. Раки были упакованы им в 35 мешков и сложены в автомобиль знакомого, при следовании в сторону села Жалпактал был задержан сотрудниками полиции», - говорится в сообщени пресс-службы Западно-Казахстанского областного суда.

На судебном заседании подсудимый признал предъявленное ему обвинение и расскаялся в содеянном.

Суд, учитывая обстоятельства, смягчающие уголовную ответственность и наказание, материальное и семейное положение, наличие малолетних детей и в связи с отсутствием отягчающих обстоятельств, назначил ему наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев без конфискации имущества, с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с взысканием в доход государства суммы причиненного материального ущерба. Приговор не вступил в законную силу.

Фото: ibirzha.kz







