Речные трамваи начали курсировать по Иртышу в Усть-Каменогорске
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — В Усть-Каменогорске с сегодняшнего дня по Иртышу начали курсировать речные трамваи, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городской акимат.
Проект реализован при сотрудничестве акимата города и компании «БелАлекс». Трамваи будут отходить от речного вокзала ежедневно, каждый час с 9:00 до 21:00 часов.
«Этот сервис для города Усть-Каменогорска давным-давно забытый, еще 30-летней давности, потому что все это у нас уже было, и люди радовались», - вспоминает руководитель компании Олег Белов, добавляя, что наконец-то движение по Иртышу вновь возобновлено.
В акимате сообщили, что движение будет вестись по двум маршрутам: непрерывная прогулка по Иртышу с возвратом на речной вокзал, продолжительность - один час и прогулка по Иртышу с остановкой в парке «Самал» и возвратом на речной вокзал.
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