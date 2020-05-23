Речные трамваи начали курсировать по Иртышу в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — В Усть-Каменогорске с сегодняшнего дня по Иртышу начали курсировать речные трамваи, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городской акимат.

Проект реализован при сотрудничестве акимата города и компании «БелАлекс». Трамваи будут отходить от речного вокзала ежедневно, каждый час с 9:00 до 21:00 часов.

«Этот сервис для города Усть-Каменогорска давным-давно забытый, еще 30-летней давности, потому что все это у нас уже было, и люди радовались», - вспоминает руководитель компании Олег Белов, добавляя, что наконец-то движение по Иртышу вновь возобновлено.

В акимате сообщили, что движение будет вестись по двум маршрутам: непрерывная прогулка по Иртышу с возвратом на речной вокзал, продолжительность - один час и прогулка по Иртышу с остановкой в парке «Самал» и возвратом на речной вокзал.