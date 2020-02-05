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Речное судно обокрал на миллион тенге  житель Семея

5 Февраля 2020 22:32
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Речное судно обокрал на миллион тенге  житель Семея

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Житель Семея похитил с речного судна бронзовые задвижки стоимостью около одного миллиона тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского управления полиции.

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В УВД сообщили, что кража была совершена ночью 3 февраля на территорию судоремзавода. Неизвестный разбил окно и проник на речное судно.

«С марки «БТК 616» неизвестный тайно похитил 4 задвижки, выполненные из бронзы. Стоимость каждой составляет 240 000 тенге. Тем самым был причинен материальный ущерб на сумму 960 000 тенге», - пояснили в пресс-службе.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Затонского отдела полиции в течение суток был установлен и задержан 26-летний, не работающий и ранее несудимый житель Семея, который дал признательные показания.

После проведений необходимых следственных действий материалы досудебного расследования будут направлены в суд.

Фото: УВД г. Семея


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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, МВД РК,
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Орал Ерланулы

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