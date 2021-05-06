Речи о повышении тарифов на проезд в настоящее время не может быть - Союз автотранспортников

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Речи о повышении тарифов на проезд в настоящее время не может быть. Об этом сообщил руководитель Союза автотранспортников Казахстана Сабит Аманбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сколько теряют автопарки в результате маленьких субсидий? Нет ли возможности повысить тарифы?» - озвучила модератор вопрос.

«Тарифы на проезд устанавливаются по закону местным исполнительным органом. Их повысить перевозчик не может. Как вы понимаете, эти тарифы должны быть доступными для социально уязвимых слоев населения. Речи о повышении тарифов в настоящее время не может быть», - прокомментировал Сабит Аманбаев.

Что касается вопроса, сколько теряют автопарки в результате маленьких субсидий, по словам руководителя Союза автотранспортников, лучше сказать, что население теряет.

«Из-за того, что у нас отсутствуют субсидии, у нас нет профилактики безопасности движения. Поэтому мы первое место занимаем по смертности на дорогах, нет обновления парка. Почему срываются графики? У нас не хватает водителей, потому что мы им зарплату достойную не платим. Поэтому вопрос субсидий неслучайный. Распоряжением Правительства поставлен этот вопрос на первое место в комплексе мер. Субсидирование - сегодня единственный способ решить проблемы в данный момент», - добавил Сабит Аманбаев.