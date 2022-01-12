Речь Президента Токаева заслуживает размышлений - Тиберио Грациани

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Института высшей школы геополитики и прикладных наук Тиберио Грациани (Италия) прокомментировал выступление Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Мажилисе Парламента РК 11 января 2022 года, передает МИА «Казинформ».

«Речь Президента Токаева, обращенная к нации в эти неспокойные часы, заслуживает некоторых размышлений. Прежде всего, Президент не скрывает серьезности кризиса, который является экономическим и социальным кризисом, но также и политическим. На самом деле он не только напоминает, что дал мандат на принятие мер, направленных на решение некоторых критических вопросов, связанных с повышением цен, но и уступил место каналам диалога для поиска политических решений в соответствии с уже начатыми реформами в условиях многих трудностей в период пандемии. Однако вступительные слова также связаны с выражениями, направленными на жесткое пресечение деятельности, считающейся незаконной», - сказал Тиберио Грациани.

Полный текст выступления Главы государства на заседании Мажилиса Парламента РК можно прочитать здесь.