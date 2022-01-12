+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -17 °С
Алматы: -3 °С
USD 431.81 EUR 488.16
RUB 5.7 CNY 67.85
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Речь Президента Токаева заслуживает размышлений - Тиберио Грациани

12 Января 2022 03:00
Поделиться:
Речь Президента Токаева заслуживает размышлений - Тиберио Грациани

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Института высшей школы геополитики и прикладных наук Тиберио Грациани (Италия) прокомментировал выступление Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Мажилисе Парламента РК 11 января 2022 года, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Конструктивный доклад Президента не оставил равнодушным казахстанцев - педагоги
Ндилека Мандела выразила поддержку народу и властям Казахстана Верим, что все будет реализовано - Нурсултан Орынбасаров о выступлении Президента Нужно сплотиться и противостоять нынешним вызовам - Ерик Абитов

«Речь Президента Токаева, обращенная к нации в эти неспокойные часы, заслуживает некоторых размышлений. Прежде всего, Президент не скрывает серьезности кризиса, который является экономическим и социальным кризисом, но также и политическим. На самом деле он не только напоминает, что дал мандат на принятие мер, направленных на решение некоторых критических вопросов, связанных с повышением цен, но и уступил место каналам диалога для поиска политических решений в соответствии с уже начатыми реформами в условиях многих трудностей в период пандемии. Однако вступительные слова также связаны с выражениями, направленными на жесткое пресечение деятельности, считающейся незаконной», - сказал Тиберио Грациани.

Полный текст выступления Главы государства на заседании Мажилиса Парламента РК можно прочитать здесь.

Подписывайтесь на наш канал:

#Президент Казахстана  
Поделиться:
Новости по теме
Конструктивный доклад Президента не оставил равнодушным казахстанцев - педагоги
Ндилека Мандела выразила поддержку народу и властям Казахстана
Верим, что все будет реализовано - Нурсултан Орынбасаров о выступлении Президента
Нужно сплотиться и противостоять нынешним вызовам - Ерик Абитов
Популярное
1 Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству принять меры по прекращению администрирования утилизационного сбора
2 Президент утвердил новый состав Правительства
3 Благодаря Елбасы в стране появилась прослойка людей богатых даже по международным меркам – Касым-Жомарт Токаев
4 Полный текст выступления Главы государства на заседании Мажилиса Парламента РК
5 Началось заседание Мажилиса с участием Касым-Жомарта Токаева
6 Мажилис согласовал кандидатуры членов Правительства
Читайте также
Выступление Президента вселило надежду и веру в сердце каждого казахстанца – Бердибек Сапарбаев
Ерлан Баттаков освобожден от должности Управляющего делами Президента РК
Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству принять меры по прекращению администрирования утилизационного сбора
Президент утвердил новый состав Правительства
Благодаря Елбасы в стране появилась прослойка людей богатых даже по международным меркам – Касым-Жомарт Токаев
Полный текст выступления Главы государства на заседании Мажилиса Парламента РК
Началось заседание Мажилиса с участием Касым-Жомарта Токаева
Мажилис согласовал кандидатуры членов Правительства
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн

Архив