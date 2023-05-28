Речь Президента на Евразийском форуме, школьные каникулы и крупный лесной пожар – как прошла неделя в РК

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Главными темами уходящей недели стали выступление Президента РК на Евразийском экономическом форуме «Евразийская интеграция в многополярном мире» в Москве, завершение учебного года по-новому и предстоящие летние каникулы детей. Подробнее об этих и других событиях – в обзоре корреспондента МИА «Казинформ».

Последняя полная неделя мая не преподнесла сюрпризов и резонансных событий, но, тем не менее, была насыщенной.

Президент и его встречи

Внимание общественности было приковано к выступлению Касым-Жомарта Токаева на Евразийском экономическом форуме «Евразийская интеграция в многополярном мире». Президент РК высказался о необходимости и целесообразности определения новых приоритетов развития ЕАЭС. Он напомнил, что ключевым является полномасштабная реализация Договора о Союзе. То есть реализация «четырех свобод» и базовых принципов, таких как недискриминационный доступ к инфраструктуре, справедливая конкуренция, равноправие и учет национальных интересов.

Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент подчеркнул, что активное взаимодействие с Китаем, Индией, Вьетнамом, Ираном, Египтом, Израилем, Сербией и другими партнерами является важным индикатором зрелости ЕАЭС и его торгово-экономической привлекательности. Важным считает Касым-Жомарт Токаев выстраивание эффективного взаимодействия с ключевым политическим и экономическим партнером Союза – Китайской Народной Республикой. Он отметил, что Казахстан и Китай запустили строительство логистического центра РК в сухом порту Сианя. Запланирован запуск железнодорожного сообщения на участке Бахты–Аягоз со строительством отдельного погранперехода в КНР.

Фото: t.me/aqorda_resmi

Глава государства принял участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета. В заседании в узком формате, наряду с Президентом Казахстана, приняли участие Президент Российской Федерации – Председатель ВЕЭС Владимир Путин, Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

Фото: t.me/aqorda_resmi

На заседании Касым-Жомарт Токаев представил казахстанское видение развития Союза. По словам Президента РК, это последовательное наращивание экономического потенциала стран. То есть проекты, технологии, рабочие места, налоги.

В Астане Глава государства провел переговоры с Президентом Сингапура Халимой Якоб, прибывшей в Казахстан с государственным визитом. Стороны обстоятельно обсудили состояние и перспективы развития казахско-сингапурских отношений с акцентом на укрепление политического диалога, углубление торгово-экономического сотрудничества и расширение культурно-гуманитарных связей. В присутствии президентов Казахстана и Сингапура членами официальных делегаций был подписан ряд документов.

Фото: akorda.kz

В конце недели в Астане Глава государства обсудил со старшим представителем правящей семьи эмирата Абу-Даби шейхом Суруром бен Мухаммедом Аль Нахаяном перспективы укрепления двустороннего сотрудничества. В ходе встречи рассмотрели вопросы торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия двух стран. Глава государства пригласил эмиратские компании к активному участию в совместных проектах в сферах сельского хозяйства, энергетики, нефтехимии, горнодобывающей промышленности, строительства, транспорта и логистики, финансов и туризма.

Дети, школа и каникулы

В течение всей недели не уходила с повестки тема окончания учебного года в школах и подготовки к предстоящим каникулам. В этом году торжественные линейки пройдут 31-го мая, на каникулы дети уйдут с 1-го июня. Министр просвещения РК Гани Бейсембаев объяснил непопулярное среди населения решение. По его словам, при возврате окончания учебного года 25-го мая, придется вернуть и шестидневную неделю. В противном случае увеличится учебная нагрузка на школьников.

В Министерстве просвещения напомнили всем руководителям организаций образования о полном соблюдении требований, о том, что уроки должны проходить согласно календарно-тематическому планированию, сборы и сдача учебников - после завершения учебного года. Родителям – о том, что неисполнение обязанностей по воспитанию и образованию несовершеннолетнего влечет за собой ответственность.

По всей стране уже проводится Единое национальное тестирование. Пороговый балл преодолели 76% абитуриентов, средний балл составил 68. По данным Национального центра тестирования РК, 70% абитуриентов сдали тест на казахском, 30% – на русском, 50 человек – на английском языке.

Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов дал ряд поручений по качественной организации летнего отдыха для школьников страны. Прежде всего, исключить формальный подход к этой работе. Алихан Смаилов подчеркнул, что во время организованного отдыха детям должна быть гарантирована полная безопасность.

Министр культуры и спорта Асхат Оралов сообщил, что в стране на летних каникулах проведут более 500 мероприятий в сфере культуры и свыше 300 в сфере спорта и туризма.

По данным министра здравоохранения Ажар Гиният, в этом летнем сезоне планируется открытие свыше 10 тысяч лагерей, из них более 11 тысяч пришкольных, 236 загородных оздоровительных лагерей, на базе которых будет оздоровлено до 2,8 млн детей.

В Алматинской области этим летом в лагерях отдохнут более 270 тысяч детей. За счет спонсоров и родителей 10 тысяч учащихся отправятся в Чарынский государственный национальный природный парк, Иле-Алатауский нацпарк, на Кольсайские озера, Кайынды, а также посетят музеи «Алтын Адам», «Жамбыл», «Конаев», «Тамбалы Тас».

Для акмолинских ребятишек будут работать детские центры, лагеря и пришкольные площадки. Всеми формами оздоровления и отдыха охватят более 109 тысяч детей или 83,8%. Около 70 тысяч - в Атырауской области. В Астане по направлениям «оздоровление» и «занятость» охватят около 200 тысяч учащихся. В Караганде для детей и взрослых все лето будут проводить во дворах спортивные занятия. Для каждой возрастной категории разработана своя система тренировок. Инструкторами выступят квалифицированные тренеры и опытные спортсмены.

В ближайшее время в Казахстане намерены утвердить комплексный план по защите детей от насилия, превенции суицида и обеспечения их прав и благополучия на 2023-2025 годы «Бала қорғау». Планируется обеспечение школ высокоскоростным интернетом с предоставлением доступа согласно «белому списку» образовательных интернет-ресурсов в фиксированных и мобильных сетях телекоммуникации, введение детских SIM-карт. Примут меры по ограничению регистрации несовершеннолетних на платформах TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp, В контакте без разрешения законных представителей». Запланировано проведение мероприятий, направленных на повышение культурного воспитания, развития творческого потенциала детей и подростков, работы по развитию детско-юношеского спорта, создание школьных спортивных лиг и организаций физкультурных мероприятий среди школьных спортивных клубов.

В 2022 году 719 несовершеннолетних стали жертвами преступлений против их половой неприкосновенности. Рост таких преступлений наблюдается в Павлодарской, Актюбинской, Мангистауской, Северо-Казахстанской областях и городе Алматы. Наибольшее количество отмечается в Алматинской, Карагандинской и Туркестанской областях.

В проекте Комплексного плана по защите детей от насилия, превенции суицида и обеспечения их прав и благополучия на 2023-2025 годы «Бала қорғау» предусмотрено создание сети специализированных республиканских реабилитационных центров для детей, пострадавших от негативных явлений.

Строительный сезон

В разгаре не только посевная кампания, но и строительный сезон. В Карагандинской области в этом году намерены отремонтировать 1374 км автодорог, в Костанайской – более 400 км. В Актюбинской области реконструкция трассы республиканского значения Актобе-Кандыагаш ведется в круглосуточном режиме.

В Жамбылской области должны построить до конца года 2,5 тысячи квартир. В Костанайской области по стройкам проехал глава региона Кумар Аксакалов. Он подчеркнул, что в строительстве домов должны участвовать местные предприниматели.

Фото: пресс-служба акима Костанайской области.

В регионах страны до конца года построят 36 спортивных объектов. В Актюбинской, Алматинской, Жетысуской, Карагандинской, Мангистауской областях – по четыре, в Жамбылской и Улытауской областях – по три, в Абайской, Атырауской и Туркестанской областях - по два и по одному - в Акмолинской, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Павлодарской областях.

Земельный вопрос

Актуальным для многих регионов страны остается земельный вопрос. В Северо-Казахстанской области, например, с помощью веб-портала АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» выявили 917,3 тысячи га неиспользуемых пастбищ. Тогда как в прокуратуру поступают заявления от сельчан о нехватке земель для выпаса скота. Сотрудники надзорного органа выявили многочисленные факты незаконной передачи земель.

В Жамбылской области вернули в госсобственность почти 380 тысяч га неиспользуемых земель. Планируют в этом году возвратить еще 200 тысяч га неосвоенных, незаконно предоставленных пастбищных угодий и выдать 69,3 тысячи га земель населенным пунктам в качестве пастбищ.

В Западно-Казахстанской области не используются 503 тысячи га земли. Вернули 220 тысяч. Фермерские хозяйства уже приступили к освоению 103 тысяч га.

Крупный пожар в Абайской области

В Абайской области всю неделю бушевал лесной пожар. Возгорание началось на территории Алтайского края РФ и перешло на территорию ГЛПР «Семей орманы» 22-го мая. Общая площадь горения на 25-е мая составляла около 3500 га.

Фото: ДЧС Абайской области

На место прибыл вице-министр МЧС РК генерал-майор Марат Кульдиков, была развернут работа командно-штабной машины, созданы кризисные центры оперативных штабов МЧС и ДЧС.

Всего в тушении пожара задействовали сотни человек личного состава, единиц техники, пожарный поезд, вертолеты. Угрозу населенным пунктам сняли. Для аэровизуального осмотра использовали еврокоптер «Казавиаспас».

Фото: пресс-служба МЧС РК

Локализовать пожар удалось вечером 25-го мая. Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов поручил провести ревизию территории резервата «Семей орманы», полностью устранить очаги огня и тления и оценить ущерб.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Из резерва Правительства решили выделить свыше 623 млн тенге на приобретение 26 новых водосливных устройств на внешней подвеске для вертолетов, привлекаемых к ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Они будут задействоваться как в периферии городов, так и в удаленных, труднодоступных районах республики.

Фото: пресс-служба МЧС РК

На следующей неделе наступит календарное лето. По прогнозам синоптиков, на большей части Казахстана оно будет жарким. Только в северных регионах сохранится погода в пределах климатической нормы. В северо-западной и северо-восточной половине республики под влиянием холода из районов северных морей температура воздуха может опускаться с 30-38 до 15-20 тепла. В юго-западной половине Казахстана в некоторые дни прогнозируется повышение показаний термометра до 40-45 градусов. Жаркие дни будут чередоваться с днями, когда будут ливни и сильный ветер, гроза.